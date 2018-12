Jaan Rapp: eetilist kampaaniat palun!

Tegelikult peaks inimese eest kõnelema eelkõige tema teod, mitte vaid nimi ja kandidaadi number. Samas on ka 40 päeva enne valimisi algav poliitilise välireklaami keeld kaheldava väärtusega. Igasuguste keeldudega on see halb asi, et nutikad inimesed asuvad kohe otsima võimalusi nendest mööda minna. Me kõik mäletame ju K-kohukesi ja justkui spordiüritustele kutsuvaid plakateid.

Lubamatud on diilid erakondadega, mille kohaselt lugejale olulise info nii-öelda eksklusiivne jagamine ajalehele tähendab erakonnale ka soodsamaid reklaamitingimusi. Paraku on meie ajaleheni jõudnud info, et selliseid tehinguid on üritatud vähemalt Lõuna-Eestis sõlmida. Eestis on ajakirjandusvabadus ja tegu on ajakirjanduseetika rikkumisega.