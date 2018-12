Noored käsipallurid tõid võidu Põlvasse

«Poisid said hästi hakkama nii kohustusliku mees-mehe kaitse kui tsoonikaitsega. Pingelisemaid hetki oli, kuid lõpuks alistati kõik vastased üpris kindlate numbritega,» tõdes treener Rein Suvi.

Ta lisas, et tubli panuse andis väravasuul tõrjeid teinud Kermo Kuklase, kes treenerite hääletusel ka turniiri parimaks väravavahiks valiti. «Edu alus oli siiski kõigi poiste üksmeelne ja kokkuhoidev tegutsemine palliväljakul igas mängus. Kindlasti andis lisajõudu ja tahtmist see, et mängud peeti kodusaalis,» võttis Suvi finaalturniiri kokku.