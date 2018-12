Küsitlus: mis jääb meelde 2018. aastast?

«2018. aasta möödus meil suurepäraselt, kuna meie oma kuue joogi tootjana võitsime kase-sõstramahlaga ära Pärnu mahejoogi tiitli. Nüüd on meil värskelt väljas juba seitsmes jook ehk kaseglögi. Jookide valmistamisega oleme praegu tegelenud poolteist aastat. Enne seda katsetasime kolm aastat. Kõik on kahe pea ja nelja käega valmistatud. Oli hea ja edukas aasta ning teeme nii, et järgmine oleks veel parem. Eks neid probleeme on alati, aga need ongi selleks, et neist üle saada.»