Video: juhtimisõiguseta bemarivend niitis maha valgustiposti

Valga politseijaoskonna vanemkomissar Kaimar Karm ütles, et õnnetuspaigal enam kedagi ei viibinud ning infole reageerinud politseipatrull asus laupäeva hommikul juhtunu üksikasju välja selgitama. Korrakaitsjad leidsid õnnetuspaigalt mitmeid sõiduki detaile, mis lähemal uurimisel kinnitasid politseinike kahtlust, et posti ramminud sõiduauto on arvatavalt varemgi linnapildis tähelepanu pälvinud BMW.