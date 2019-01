Valitsuse moodustamiseks kulus üle kolme kuu

Ehkki Uuel Ühtsusel on viiest erakonnast parlamendis kõige vähem mandaate – kaheksa –150, sai sedapuhku just selle partei liikmest peaminister.

Enne Kariņšit said president Raimonds Vējoniselt ülesande valitsus moodustada JKP esimees Bordāns ja KPV LV-i liige Aldis Gobzems, kuid kumbagi ei saatnud selles edu.

Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija ajakirjanik Inga Karpova ütles, et praegu on veel vara öelda, kuidas võiks uus valitsus mõjutada piiriülesesse koostöösse Eesti ja Läti. Küll aga on tema sõnul valitsuskõneluste sedavõrd pikk kestmine ohumärk valitsuse töövõime seisukohalt.