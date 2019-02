Erihoolekandeteenuste kättesaadavus peaks paranema

Tema sõnul on ministeerium saanud tagasisidet olukordadest, kus sellist teenust vajab ka mõni mõõduka intellektihäirega inimene. "Oleme 2019. aastaks planeerinud teenusele lisaraha ja laiendame teenusele saajate ringi. Lisaks muutub 1. aprillist kehtetuks nõue esitada erihoolekandeteenusele saamiseks psühhiaatri või rehabilitatsioonimeeskonna koostatud hinnang või rehabilitatsiooniplaan. Edaspidi hakkavad kõige sellega tegelema sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajad."

Eesmärgiks on võetud arendada paindlikke teenuseid, mis võimaldavad inimesel jääda elama oma koju. "Päeva- ja nädalahoiuteenuse pakkumine parandab oluliselt sihtrühma toimetulekut ja vähendab lähedaste hoolduskoormust,“ lisas minister.

Eesti psühhiaatrite selts on ministeeriumile esitanud seisukoha, et inimese erihoolekandeteenuse vajaduse ja kestuse üle võiks otsustada sotsiaalvaldkonna spetsialist, mitte psühhiaater.

"Praegu kehtib olukord, kus inimene peab toimetulekuks vajaliku abi saamiseks minema alustuseks psühhiaatri juurde. See on inimesele jaoks ajakulu ja psühhiaatrile lisakoormus. Selle ülesande andmine sotsiaalkindlustusametile vähendab psühhiaatrite koormust ja inimesel on võimalik kiiremini vajalikule teenusele saada," kinnitas minister.