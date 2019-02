Eesti filmid on taas esindatud Berliinis

"Lotte ja kadunud lohed" teeb rahvusvahelise esilinastuse laste- ja noortefilmide programmis Generation. Suuresti Põlvamaal ülse võetud filmil "Eia jõulud Tondikakul" on Berliinis kaks turulinastust. Berlinale punasel vaibal astub üles Eesti näitlejanna Rea Lest, kes on valitud Berlinale Shooting Stars talendiprogrammi.

Heiki Ernitsa ja Janno Põldma koostöös sündinud "Lotte" seeria osaleb Berliini filmifestivalil kolmandat korda. Nii "Leiutajateküla Lotte" kui "Lotte ja kuukivi saladus" on valitud samasse võistlusprogrammi.

Filmiseeria kolmandas osas "Lotte ja kadunud lohed", saab koeratüdruk Lotte endale väikese õe Roosi. Kohtudes kahe teadlasega, kelleks on pesukaru Karl ja kala Viktor, osalevad nad suurel rahvalaulude kogumise võistlusel ning satuvad nad suurtesse seiklustesse.

Eesti esimesel jõulufilmil "Eia jõulud Tondikakul" toimub Berliinis kaks turulinastust. Anu Auna koguperefilm on juba võitnud Eesti vaatajate südamed, nüüd on kursiks võetud välismaa publik.

Soome-Eesti-Saksamaa koostööfilm "Compartment Number Six" on valitud selleaastasele Berlinale kaastootmisturule. Filmi stsenaariumi autoriteks on Eesti stsenaristika duo Livia Ulman ja Andris Feldmanis. Eestipoolseks tootjafirmaks on Amrion, produtsendiks Riina Sildos. Film põhineb Rosa Liksomi samanimelisel novellil, mille tegevustik leiab aset 1980. aastate lõpus. Loo keskmes on Soome neiu Laura, kes on sunnitud läbi Nõukogude Liidu kulgeval rongireisil jagama kupeed alkohoolikust Vene töölise Vadimiga. Teekonnal areneb kahe vahel välja kummaline suhe.

Filmi režissöör Juho Kuosmaneni nimel on kaks Cannes'i festivali preemiat. Tema lühifilm "Painting Sellers", võitis Cinéfondation programmis ning tema esimene täispikk film "Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus" tõi talle maineka Un Certain regard sarja peaauhinna.

Valgamaalgi filmitud kinoteostest "November" ja "Mehetapja/Süütu/Vari" tuttavaks saanud Rea Lest on üks kümnest Euroopa näitlejast, kes on valitud Shooting Stars talendiprogrammi. Berliinis ootab teda ees tihe graafik, kohtumised välismaiste filmiagentide, produtsentide ja filmiprofessionaalidega ning intervjuud. Prestiižika programmi kulminatsiooniks on pidulik punase vaiba tseremoonia - Shooting Stars Awards.