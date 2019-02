Tarmo Tamm: õiglane Eesti on turvaline ja euroopalik riik

Millise Keskerakonna valimislubaduse tooksite välja, kui mõtlete Kagu-Eesti tulevikule?

Mitu riigikogu mandaati loodate Kagu-Eestist saada?

Ennustamine ei ole minu tugevam külg. Meil on väga tugevad kandidaadid, kes kõik kohalikud inimesed. Teeme tööd, et saavutada riigikogu valimistel väga hea tulemus.

Keskerakonna loosung on «Õiglane riik kõigile». Kuidas on võimalik kõigi suhtes õiglane olla?

Iga inimene on oluline. Õiglane riik seisab iga lapse, perekonna ja eaka eest, kõigi tööinimeste ja ettevõtjate eest. Õiglane Eesti tagab oma inimestele arstiabi, kodulähedase ja kvaliteetse hariduse ning väärika palga ja pensioni. Samuti arendab elu nii linnas kui maal, toetab kohalikku elu, väärtustab ettevõtlust ja ettevõtlikkust, austab kõiki oma rahvusi. Õiglane Eesti on turvaline ja euroopalik riik.

Mida lubab Keskerakond siin kandis teha oluliselt paremini kui teised parteid?

Keda näete koalitsioonipartneritena riigikogus?

Milline on olnud kõige ebareaalsem valimislubadus, mida olete valimiste eel seni kuulnud?

Millise erakonna lubadustele vihjate?

Kes on erakondade valimislubadusi lugenud, saavad sellest aru. Mõne koha peal lubatakse makse poole võrra vähendada. Kui vaadata samas, kust püütakse oma lubadustele katet leida, siis need asjad ei lähe omavahel kokku.

Kuid kellele vihjate?

Ma ei taha siinkohal konkreetseks minna, püüan oma asja ajada, mitte teiste programme hinnata. Kuid eks valija hammustab läbi, millised on reaalsed võimalused. Ainuüksi 100 eurot erakorralist pensionitõusu läheb maksma 250 miljonit. Sellest tulenevalt võib igaüks järeldada, mida on võimalik lubada ja mida mitte.

Milline oleks lihtne valem, et peatada külade väljasuremine ja maaelu hääbumine? Kuidas innustada ettevõtlust maal?

Inimeste teadlikkus on seega väike?

Tõesti, neid programme ja meetmeid, kust võimalik küla- ja maaelule toetust saada, on päris palju. Summad on üsna suured. Sageli ei suudeta aga neid võimalusi kasutada. Põhiline on, et inimestel peab endal olema usk ja arusaamine, et tegeletakse õige asjaga. Ka noori tuleb maale üha juurde.