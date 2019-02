Räpina vallas üks spetsialist rohkem

Paap on sündinud Valgas ning käis Valga 1. keskkoolis matemaatika-füüsika eriklassis. Kohalikus muusikakoolis õppis ta akordionimängu. Ta on töötanud Mehikoorma kaheksaklassilises koolis matemaatikaõpetajana ning andnud ka laulmistunde. 1991. aastal asus ta tööle Aravu rahvamaja kunstilise juhina. Merike Paap on end täiendanud Usuteaduste Instituudis kirikumuusika osakonnas, mille lõpetas pärast kolmeaastast õpingut. 2007. aastal valiti ta Mehikoorma seltsikeskuse juhatajaks, aastaid hiljem lisandus sellele lastehoid.