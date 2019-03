Koolimajas orienteerus nii lapsi kui täiskasvanuid

Koolihoone sopilisus andis korraldajale võimaluse ette valmistada põnev rada. Kui väljas on veel külm ja metsas orienteeruda ei saa, võib alaga tegeleda ka siseruumides. See ei nõua osalejatelt väga palju teadmisi tähiste ja mõistete kohta. Nii said mudilasedki raja läbimisega hakkama.