Gümnaasium avab õhtuse õppe

Soovist toetada oma õpilasi ning arvestades haridus- ja terviseekspertide ettepanekuid, avab Võru gümnaasium uuest õppeaastast õhtugümnaasiumi. See tähendab, et hilistel ärkajatel ehk nii-öelda öökulli-tüüpi õpilastel on võimalus alustada oma koolipäeva kella 16st. Hommikul vara ärkajatel, nii-öelda lõokese tüüpi õpilastel ei muutu midagi ehk neil on võimalus õppimist jätkata juba harjumuspärast päevakava järgides.