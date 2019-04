Haanjas tuleb suur suvine suusafestival

Rõuge vald on otsustanud tänavust lumeküllust ära kasutada ning korraldab suvel suure suusafestivali «Juulikuus lumi on maas», kus võtavad omavahel mõõtu murdmaa- ja laskesuusatajad.

Nähes, et talv Haanjamaal sugugi taanduda ei taha, langetasid Rõuge vald ja sihtasutus Haanjamaa Sport otsuse, et Haanja suusakeskuse uus tehislume valmistamise süsteem käivitatakse juba sel aastal ning talve ei lastagi taevasse tagasi. Rõuge vallavanem Mailis Koger kinnitab, et suuremad investeeringud on piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi projekti raames niikuinii plaanis ja neid on kavas maksimaalselt vääristada.

Praeguste ilmaprognooside kohaselt peaks Haanjas sel aastal looduslikku lund jaguma suve keskpaigani. Seejärel võetakse kasutusse tehislumi ja kahekilomeetrine valgustatud suusarada staadioni juures jääb avatuks aastaringselt. See sobib treenimiseks nii murdmaa- kui laskesuusatajatele, kuna samas on avatud ka lasketiir.

Mõlema spordiala populariseerimiseks ja suvise turismihooaja elavdamiseks toimub Haanjas sel suvel sportlik nädalavahetus «Juulikuus lumi on maas», kus esimesel päeval lähevad vastamisi Eesti tipud murdmaa- ja laskesuusatajate ridadest, teine päev on harrastajate päralt. Tegu on kogupereüritusega, kus tegemist jagub kõigile. Programmi meelelahutuslikku osa veab ansambel Terminaator, mis eesotsas solist Jaagupiga on samuti lubanud suusad kreemitada ning teatetiimi välja panna.