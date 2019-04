Ööl vastu 17. aprilli murti Valgas Peetri tänaval sisse ehitussoojakusse. Tekitatud kahju ning varastatud esemete loetelu on veel selgitamisel.

14. aprillil avastati, et Valgas Metsa tänaval on sisse murtud garaaži, kust varastati Kärcheri tolmuimeja. Kahju on 215 eurot, teatas politsei.