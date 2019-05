Võrumaa saadik asub komisjoni juhtima

Komisjoni liikmed on veel Heiki Hepner, Kalev Kallo, Tarmo Kruusimäe, Oudekki Loone, Jaak Madison, Tõnis Mölder, Kalle Palling, Keit Pentus-Rosimannus, Anti Poolamets, Taavi Rõivas, Riina Sikkut, Aivar Sõerd, Urve Tiidus ja Jaak Valge.

Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) on alatine komisjon, millel on Euroopa Liidu küsimustes otsustav ja koordineeriv roll. Komisjon annab mandaadi valitsuse seisukohtadele Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta ning Eesti seisukohtadele Euroopa Liidu ministrite nõukogu ja Euroopa Ülemkogu kohtumisteks. ELAK-i seisukohad on valitsusele kohustuslikud ja valitsus lähtub nendest Euroopas peetavates aruteludes.