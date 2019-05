Sõprus ühendas rahvusi

Festivali viimasel hommikupoolikul tutvusid väliskülalised Tartu linna ja selle vaatamisväärsustega. Tagasi kooli jõudnud, leidis aset show-kontsert „Tähtede vabrik“, kus igast delegatsioonist esines palju andekaid noori nii tänapäevaste laulude kui tantsudega. Peale kontserti lõpetati ametlikult festival ning anti festivali lipp üle Leedu Salantai keskkoolile, kes on 2020. aastal festivali korraldajaks. Õhtu lõppes taas diskoga, kus erinevatest rahvustest sõbrad said veel viimast korda koos lõbutseda ning seejärel oli külalistel aeg lahkuda.

On huvitav vaadata, kuidas keelebarjääri ületamine ei ole noorte jaoks probleem ning alati leitakse viis suhtlemiseks, olgu see siis Google’i tõlke või žestide abil. Olles ise mitmel aastal festivalil osalenud, julgen kinnitada, et see on erakordne võimalus sõbruneda uute inimestega sadade kilomeetrite kauguselt ning tutvuda teiste kultuuridega. Võib tõesti väita, et sõprusfestival aitab ühendada rahvusi ning, veelgi enam, leida sõpru kogu eluks.