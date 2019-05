President töötab sügisel Kagu-Eestis

«Mullu, kui riigipea töötas kuu aega Narvas ja Ida-Virumaal, sai see väga positiivse ja sooja vastuvõtu osaliseks. Pärast seda on mitmete teiste piirkondade inimesed ka küsinud, kas sarnast kontsentreeritud tähelepanu saaks ka teistele piirkondadele pöörata. Sestap otsustaski riigipea juba talvel, et töötab sel sügisel septembrikuus pikema perioodi Kagu-Eestis,» selgitas presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.