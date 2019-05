Serviti võitis Tallinnaski ja on ühe võidu kaugusel kullast

"Usun, et edu tõi kõva meeskondlik mäng, nii kaitses kui rünnakul. Minut minuti haaval suutsime avapoolaja lõpus eest rebida. Ja kui algul tuli Tallinn meie kiire tempoga kaasa, siis teisel poolajal enam mitte. Tahaks küll seeria 3:0 lõpetada, aga usun, et Tallinnal on veel käike, mida sisse lükata," analüüsis kohtumise resultatiivseim pallur Timmo.