Räpina aianduskoolis tuli inimesed süttinud kätekuivati tõttu evakueerida

Päästjad said teate sündmusest täna kell 10.32. Kooli direktor Kalle Toom täpsustas, et kolmanda korruse tualetis läks põlema elektriline kätekuivati. «Selle tulemusena on üks korrus tossu täis. Inimesed on kõik väga tublid. Nii nagu õpetus on tehtud, et tuleb välja tulla. Hoolimata vihmasest ja tuulisest ilmast olid kõik ilusasti õigeaegselt majast väljas ja nüüd läksid kasvuhoonesse sooja,» ütles direktor kell 10.37.