Reedel tuleb kuni 27 kraadi sooja

Öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Sooja on 15-19 kraadi.

Peipsi järvel puhub öö hakul kagutuul, pärast keskööd pöördub tuul lõunakaarde ja puhub 3-8 m/s, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Laine kõrgus on 0,3-0,9 meetrit. Sajab hoovihma ja on äikeseoht. Nähtavus on enamasti hea. Sooja on 16-18 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 3-8 m/s, pärastlõunal pöördub tuul läänekaarde ning äikese ajal on tugevaid puhanguid. Sooja on 17-24, Kagu-Eestis kuni 27 kraadi.