Ilmateenistus prognoosib jaanipühadeks kuiva ilma

Laupäeval eemaldub väga soe õhumass Venemaale ja Läänemere lõunaosast suureneb kõrgrõhuharja mõju. Erinevate rõhkkondade piirialal sajab kohati hoovihma, Kagu-Eestis on öösel võimalik ka äike. Edela- ja läänetuul tugevneb, rannikul ulatuvad puhangud 15-17 m/s. Öösel on sooja 10-15, Kagu-Eestis kuni 17 kraadi, päeval 17-23 kraadi.

Jaanilaupäevaks ehk 23. juuniks sirutub Eesti kohale kuiva ilma tagava kõrgrõhuala idaserv. Ilm on mõõduka läänekaare tuulega ning öösel on sooja 8-12, rannikul kuni 15, päeval 18-23 kraadi.

Ka jaanipäeval ehk 24. juunil on Eesti kohal kõrgrõhuala, mis vihma ei luba. Ka tuul on nõrk ning öösel on sooja 7-12, päeval 18.25 kraadi.