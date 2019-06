Reedel tuleb kuni 27 kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on udu ja sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 12-18 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 3-8 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,6 meetrit. Kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu, muidu on nähtavus mõõdukast heani. Sooja on 16-18 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Ennelõunal puhub lõunakaare tuul, pärastlõunal pöördub tuul lääne poolt alates läänekaarde 3-9 m/s, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Sooja on 21-27, rannikul kohati 18 kraadi.