Värsked vilistlased kiidavad kodulinna koole

Getrin Valge usub, et jääb tulevikus Eestisse elama. FOTO: Margus Muts

Getrin Valge, Võru gümnaasiumi värske vilistlane

Milline on olnud teie koolitee?

Põhikoolis käisin Võru Kesklinna koolis ja seejärel suundusin õppima Võru gümnaasiumi. Lõpetasin gümnaasiumi üpris heade tulemustega, kuid tunnen, et oleks saanud ka paremini. Gümnaasiumitee alguses ma ei mõelnud eriti sellele, et mõne eriala puhul vaadatakse ülikoolis ka hinnete keskmist, seega ei pööranud sellele suurt tähelepanu.

Kuidas hindate õppimisvõimalusi Võrumaal?

Õppimisvõimalused Võrumaal on üpris head. Usun, et igas koolis on võimalik väga head haridust saada. Arvan, et Võrumaa koolide tugevus ongi just õpilaste vähesus. Ka minu kooli direktor Karmo Kurvits on rõhutanud, et kõiki märgatakse. See on väga hea, sest suurtes linnades on oht massi ära kaduda. Võrumaal märgatakse, tunnustatakse ja suheldakse. Miinus on seesama inimeste vähesus, sest võimalusi enda väljendamiseks ja sarnase mõttemaailmaga inimesi on raskem leida.

Milline on Võru gümnaasium?

Iseloomustaksin kooli samamoodi, nagu õpilased kirjeldavad iseend. Nad hindavad loovust ja ettevõtlikkust ning peavad lugu heast haridusest. Võru gümnaasium on loonud nende arendamiseks väga head võimalused, näiteks omaloomingukohvik Pegasus ja õpilasfirmade tegemise toetamine. Alguses tundus kool väga nõudlik ja akadeemiline, kuid hiljem mõistsin, et vaid nii saangi end ette valmistada tulevaseks eluks. Poleks uskunud, et saan oma kodukohas niivõrd hea hariduse ning võimaluse end väljendada.

Millega tegelesite väljaspool kooli?

Tegelesin kunsti ja spordiga. Selleks olid väga head võimalused. Lõpetasin Võru kunstikooli ja käisin spordikeskuses treenimas. Usun, et Võrus võimalusi on piisavalt ja kõik võiksid leida endale midagi meelepärast, kuid kindlasti ei saa seda võrrelda suurlinna huviringidega.

Kuhu viib tulevik?

Minu tulevikuplaanid on tegelikult päris lahtised. Mulle meeldib õigusteadus ning lähen seda sügisel Tartu Ülikooli õppima. Samas meeldib mulle väga kultuur ning kunst, seega ei julge ma veel kindlalt väita, et minust saab just advokaat.

Tulevikule mõeldes on positiivsed emotsioonid, sest näen, et Eestis on meeletult palju võimalusi ennast teostada. Raske on valida, mida õppida. Usun, et jään Eestisse elama, sest siin on ikkagi minu kodu ja minu inimesed. Ringi rännata on vahva ja vajalik, kuid kodumaal on ikkagi kõige parem. Reisidelt koju saabudes on alati nii hea meel eesti keelt kuulata.

Virgo Park soovib ilma teha IT-maailmas. FOTO: Timo Arbeiter

Virgo Park, Valga gümnaasiumi värske vilistlane

Milline on olnud teie koolitee?

Olen koolis käinud ainult Valgas. Üheksa aastat käisin Valga põhikoolis ja hiljem kolm aastat gümnaasiumis. Õppinud olen ka väljaspool kooli, näiteks kursustel internetis ja kodus nokitsedes. Gümnaasiumi lõpetasin hõbemedaliga ja nii mõnegi diplomiga.

Kuidas hindate õppimisvõimalusi Valgamaal?

Leian, et õppimisvõimalusi on väga palju, kui on soovi ja tahtmist õppida. Tugevus on see, et leidub palju võimalusi, kuidas end arendada. Lihtsalt peab leidma koolis inimesed, kes oskavad sind suunata. Peab oskama ja julgema nõu küsida. Nõrkus on ehk see, et mõne õppija jaoks on sobiva suuna või eriala leidmine väikelinnas keeruline. Aga kes otsib, see leiab.

Kuidas iseloomustaksite Valga gümnaasiumi?

Väga omapärane kool. Meie koolis on väga palju võimalusi arendada mitmesuguseid huvisid väljaspool tunde. Ka õpetajad ja töötajad on huvitatud noorte juhendamisest ja aitamisest koolivälistes tegevustes. Kui on tahtmist teha oma elu huvitavaks, on Valga gümnaasiumis just need võimalused olemas.

Millega tegelesite väljaspool kooli?

Tegelen mitmesuguste tehnilist taipu nõudvate tegevustega. Võimalused huvide arendamiseks on Valgas üpris head, igasuguseid trenne ja ringe on kodulinnas palju.

Kuhu viib tulevik?