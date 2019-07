Järve hüpanud kihutaja otsingud lõpetati

Pole ka põhjust arvata, et Lexus võiks olla varastatud. Sõiduk on politseimaja parklas hoiul. Kuna juhtumi tagamaad pole aga lõpuni teada, siis hetkel on Virga sõnul vara öelda, mis sõidukist edasi saab juhul, kui selle omanik uppus. Omaniku või omaste olemasolul sõiduk tagastataks neile.

«Kahjuks ei ole me viimastel päevadel kogukonnalt edasiviivat infot saanud,» nentis pressiesindaja neljapäeval. « Kuikellelgi on siiski abistavat infot, siis palume jätkuvalt, et see ka politseini jõuaks.»