Venemaalt pärit noorkarusid ähvardab mahalaskmine

Keskkonnaameti jahindusspetsialist Mihkel Pastik ütles kolmapäeval BNSile, et kaks Venemaalt tulnud ja Valgamaal inimeste lähedusse hoidvat karu tuleks veel enne ametliku hooaja algust küttida, sest nad on ohtlikud. Valgamaa jahindusnõukogu otsustas tema sõnul kolmapäeval, et nende kahe looma laskmiseks taotletakse eriluba.