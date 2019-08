Põlvas näeb kolm päeva kõrgetasemelist käsipalli

Osalejate taset kinnitab tõsiasi, et kohal on kuue riigi eelmise hooaja medalistid, ehkki Valgevene liiga hõbe Minski SKA tuleb oma duubelkoosseisuga. Eesti meistri Serviti kõrval on stardis Läti ja Leedu hõbedad ehk Riia Celtnieks ja Vilniuse VHC Šviesa ning Venemaa ja Soome pronksitiimid ehk Neva ja Siuntio IF. Lisaks siis Viljandi ja soomlaste Karjaa BK-46.