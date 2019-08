Riigihalduse minister tuleb homme Valgamaale

Hommikul ütleb minister tervitussõnad ja osaleb Taagepera rahvaseminaril, kus arutelu fookuses on rahvaarvu vähenemine kui Kagu-Eesti peamine väljakutse. „Elanikkonna vähenemine väljaspool pealinna ja Tartut on tõsine probleem ning on oluline, et riik panustaks erinevate regionaalpoliitiliste meetmega Kagu-Eesti priikonna arengusse,“ ütles minister Aab seminari eel.

Kagu-Eesti rahaarv on terve taasiseseisvumise perioodi olnud lineaarses langustrendis. Põlva- ja Valgamaal elab selle aasta 1. jaanuari seisuga 89 158 inimest Statistikaameti andmetel. Arvestamata rahvastikuarvestuse metoodiliste ja maakonnapiiride muudatustega on see 72,5 protsenti võrreldes sama piirkonna rahvaarvuga 1990. aastal. Kagu-Eesti rahvastiku tihedus on 13,6 inimest ruutkilomeetril, mis on tunduvalt väiksem Eesti rahvastikutihedusest ehk 30,5 inimest ruutkilomeetril.