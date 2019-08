Ööl vastu 14. augustit varastati Hommiku tänava korterist kodutehnikat, toidunõusid ning tööriistu. Esialgne kahju on umbes 3000 eurot.

14. augustil aga avastati, et Hämariku tänaval on sisse murtud suvekodusse. Sissemurdmisega tekitatud kahju on väljaselgitamisel.