Ohtlik torn peaks uuendatama järgmise aasta lõpuks

Hoolimata sellest, et ligipääs 30 meetri kõrgusesse torni on piiratud, on inimesed sinna hiljuti roninud. Hiljuti sai ligipääsu piiramise vajaduse asjus kodaniku murekirja ka Valga vallavalitsus. RMK Lõuna- Eesti piirkonnajuht Tarmo Denks lausus, et keskus on teadlik torni olukorrast ning külastajate teavitamiseks on info paigaldatud Rebasemõisa parklasse. Samuti vaatetorni üles mineva teise platvormi trepi juurde ning info on üleval ka internetis. Trepp juurdepääsuks esimesele platvormile on eemaldatud, teise platvormi trepi ülespääs on suletud risti ees olevate laudadega ning ülesmineku selgemaks piiramiseks on ette paigaldatud ka ohuala tähistav kilelint.