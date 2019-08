Selgus, mida noored töölt tegelikult ootavad

«Uuring näitas, et nii Y- kui Z-generatsioonile on kõige olulisemad tööväärtused kõrge sissetulek, head võimalused ametiredelil tõusmiseks ja töökoha stabiilsus,» rääkis Veeret. «Z-generatsiooni puhul on märgata töökoha turvalisuse olulisuse vähenemist. Selle asemel on ettepoole tõusnud töö huvitavus. See haakub ka paljude uurijate seisukohtadega, et tööturul olevad nooremad põlvkonnad ei hoia oma kohast kramplikult kinni.»