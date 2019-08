Küsitlus: mida soovite öelda Kagu-Eestisse tööle tulevale presidendile?

Maia Piks, pensionär

«Minule president väga meeldib, olen temaga rahul. Ta on teistsugune, ei ole selline, nagu olid presidendid enne. Käitub väga viisakalt, kui midagi juhtub. Mulle meeldib, kuidas ta asjadele reageerib. Aga teda mõnitatakse: see läheb mulle väga hinge, kuidas inimesed nii halvasti ütlevad. Soovin jõudu, ta on tubli ja tugev.»

Ikars Nugis, söötja/traktorist FOTO: Tiit Loim

«Ainuke soov, et tuleks vähem pagulasi Eestisse. Eesti rahvas on niigi väike, ei ole vaja massi välja suretada, nagu mujal tehakse.»

Tatjana Kala, hooldaja FOTO: Tiit Loim

«Hooldekodudesse on vaja rohkem töötajaid. Keegi ei taha sinna millegipärast tööle tulla. Selle probleemiga võiks keegi tegelda.»

Kristiina Tamm, talupidaja FOTO: Tiit Loim

«President võiks pöörata ääremaadele rohkem tähelepanu. Hiljaaegu pandi Valgas sünnitusmaja kinni. Naised on nagu katsejänesed: jõuad või ei jõua sünnitusmajja. Selle asemel, et siin elu edendada, on taandatud. Kõik kolm poega on mul Valka jäänud. Aga paljuski on siin sandid või pensionärid. Turg on meil kokku kuivanud. Ise käin palju hoopis Lätimaal asju ostmas, ehitusmaterjale, loomasööta. Valukohti on palju.»

Olev Hargi, pensionär FOTO: Tiit Loim

«Olen teda televiisori kaudu silmanud küll, aga mul on ükstapuha, mis nad teevad. Sebimine käib. Iga valitsuse ajal on erakondade jagelemine olnud.»

Leho Männiste, pensionär FOTO: Tiit Loim

