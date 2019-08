Volikogu liikmed algatasid vallamaja teemalise rahvaküsitluse

«Soovime luua pretsedenti tõelise inimeste kaasamisega läbi selle rahvaküsitluse, kus kõne all on paari miljoni ulatuses investeeringute saatus,» sõnas üks algatajatest Põlva vallavolikogu liige Igor Taro (VL Tuleviku Põlvamaa). «Siiani on niinimetatud «kaasava eelarve» küsitlustes tegeletud sisuliselt peenrahaga, samal ajal kui miljoneid jagatakse maksumaksjaga konsulteerimata tagatubades. Rahvaküsitluse ettepanek kõlas üle-eelmisel istungil ja kuna vallavalitsus ei ilmutanud selles osas mingit huvi, otsustasime selle omal algatusel läbi viia.»