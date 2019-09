Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees uurib Põlva haiglas sünnitusosakonna sulgemise kohta

“Sotsiaalkomisjoni on laekunud Põlva vallavolikogu ja Lõuna-Eesti aktiivsete inimeste pöördumisi, kes pole sugugi rahul ideega, et Põlva haigla sünnitusosakond suletaks. Tegemist on keerulise ja tundliku teemaga, mistõttu on eriliselt tähtis asi põhjalikult läbi töötada ning informatsiooni saada algallikast,” ütles Mölder, lisades, et peale eesootavaid kohtumisi on võimalik edasisi tegevusi planeerida ning kaardistada täpne olukord.