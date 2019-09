Venekeelsest gastronoomilisest teejuhist leiab ka Otepää toidukohti

Ganitš on töötanud Vene suuremates TV-kanalites NTV ja Rossija. Ta juhtis hommikuprogramme ja Rossijas ka kuulsat «Subbotnikut». Nüüd teeb ta saateid Kuhnja-TVs (Köögi-TV).

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tegi talle ettepaneku kirjutada programmi Visit Estonia osana Eesti köögist raamat. Teejuhis on kokku kogutud ka külastatud toitukohtade retseptid. LEPM

Valka kihelkonnaduuma esimehe Vents Armands Krauklise palk tõuseb 90 euro võrra. Oma Eesti kolleegiga võrreldes on tema tasu siiski tagasihoidlik.

Praegu teenib Krauklis 1710-eurost brutopalka. Hiljuti aga otsustati vallas, et see summa tõuseb 1800 euroni, vahendas ajalehe Ziemeļlatvija veebitoimetaja Ance Andrējeva-Empele. «Palgatõusu tegi võimalikuks ühe spetsialisti lahkumine, tema ülesanded võtavad üle teised töötajad.» Krauklise palk kahvatub aga Valga vallavanema Margus Lepiku kuutasu kõrval, milleks on 3000 eurot. TIIT LOIM