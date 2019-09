Ees on ootamas jahedad ilmad

Kolmapäeval jääb Eesti endiselt külma kõrgrõhkkonn haardesse. Ilm on valdavalt kuiv, üksnes põhjarannikul võivad välja areneda mõned hoogsajupilved. Tuul on nõrk ja puhub enamasti põhjakaarest. Õhutemperatuur on öösel vahemikus -1 kuni +4 kraadi, selgema taeva korral võib langeda taas madalamale, rannikul on kohati sooja kuni 8 kraadi. Päeval on sooja 6-10 kraadi.