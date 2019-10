Kaitseministeerium hakkab Võrumaal sood taastama

Soo taastatakse, et vähendada väljaõppetingimuste loomisega kaasnevat mõju kaitstavatele liikidele ja looduskeskkonnale. Taastamisala on ligikaudu 600 hektarit, moodustades Nursipalu harjutusvälja territooriumist umbes viiendiku.

Riigimetsa Majandamise Keskuse looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohvi sõnul on Keretü soo oluline elupaik metsistele ja sookurgedele.

Kohv lisas, et soo taastamise põhimõte on üldises plaanis lihtne – vaja on taastada kunagine looduslik veerežiim sulgedes kraave ja rajades kohapealt võetud pinnasest paise.