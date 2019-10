Räpina aianduskoolist leiti ohtlik haigus

Viljapuu-bakterpõletik tuvastati septembris kloonalustelt, mida kasutati õppemajandis istikute tootmiseks, edastas põllumajandusamet. Taimed kuuluvad hävitamisele ning puukoolis rakendatakse tõrjemeetmeid. Saastumiskahtlaseks tunnistatud taimi on kohustus hoida kaks aastat karantiinis ning nende tootmiskohalt väljaviimine ja turustamine on keelatud.

Põllumajandusamet palub kõigil, kes on tänavu ostnud Räpina aianduskoolist viljapuu- bakterpõletiku peremeestaimede istikuid ning märkavad nendel haiguse tunnuseid, võtta ühendust aianduskooli õppemajandiga. Soovitatav on lisada fotomaterjal haigestunud taimedest.

Viljapuu bakterpõletik on roosõieliste puude ja põõsaste bakterhaigus, mille peamisteks peremeestaimedeks on õuna-, pirni-, viir- ja tuhkpuu, ebaküdoonia, pihlakas, toompihlakas. Haiguse kahjustus sarnaneb põletuskahjustusega, taimede lehed, õied ja viljad muutuvad pruuniks või mustaks, kuid ei varise. Iseloomulik on ka haigestunud taimeosadest bakterlima eritumine, eriti niiske ilmaga, samuti haigestunud võrsetipu põlvjalt allapoole paindumine.