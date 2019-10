Pajuokstele ehitatud tänav kaevatakse üles

Võru linn algatab lähinädalatel enam kui kilomeetri pikkuse, turbasoole ehitatud Jaama tänava remonttööde projekteerimise. Raudtee kõrval kulgeva tänava ümberehituse teeb eriliseks, et tänav on ehitatud pajuokstele ning kogu pinnas tuleb välja kaevata. Mõnes kohas on seal kruusa- ja asfaldikihi paksus aga kuni 80 sentimeetrit.