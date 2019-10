Vooluta on veel üle 31 000 majapidamise

Kõige hullem on olukord Põlvamaal, kus on teadaolevalt vooluta 7113 majapidamist ehk enam kui kolmandik maakonna kogutarbijatest. Kõige tõsisem näib olukord olevat Põlva vallas.

Võrumaal on elektrivarustuseta kliente ametlikel andmetel 6921. Kõige rohkem on neid Võru ja Rõuge vallas. Ka Võru linnas on 1269 tarbijat siiani elektrita - seega on vooluta iga kolmas maakonnakeskuse majapidamine.