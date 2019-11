Uue nädala keskpaik toob kuni kümme soojakraadi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeval pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Öö hakul puhub läänekaaretuul, pärast keskööd pöördub tuul lõunakaarde kiirusega 2-7 m/s. Hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul lõuna- ja kagutuul 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +5 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Pärastlõunal pilvisus tiheneb ja õhtupoolikul jõuab saartele tihedam sajuala, mis laieneb üle Eesti kirdesse. Sajab vihma, kohati võib sekka tulla ka lörtsi. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-12, rannikul puhanguti 15, saartel 18 m/s. Sooja on 3-8 kraadi.

Kolmapäeva öösel on valdavalt pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-11, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 3-8 kraadi. Kolmapäeva päeval on jätkuvalt pilves ilm ja sajab vihma. Puhub lõunakaaretuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s, õhtuks saartel tuul vaibub ja on muutlik. Sooja tuleb 5-9 kraadi.