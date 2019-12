GALERII ⟩ Õpilased kauplesid eakaaslaste heaks laadal

"Laadal on väljas kõikide klasside esindused. Ja kõik, millega õpilased kauplevad, on nende endi tehtud," rääkis kooli karjäärikoordinaator ja noorsootöö juht Pilvi Pindma.

Lisaks olid laadal kauplemas mõni lapsevanem, endine õpetaja, tugiõpilaste organisatsioon TORE, Valga militaarteemapark, Valga ukraina selts Kalõna. Osaleda sai loteriis ja kinnitada keha 9. klasside õpilaste kohvikus. Kui aga jõulupuu all olevas leiunurgas midagi silma jäi, võis selle eest välja käia sellise summa, nagu südametunnistus ja rahakott lubasid.

"Kogu tulu, mis laadal teenitakse, läheb heategevuseks," rõhutas Pindma. "Sellest 50 eurot läheb MTÜ Mondo vahendusel ühele Aafrika lapsele. Ülejäänu annetame Eesti lastele: kellele ja kui palju, otsustame juba siis, kui kogutud summa suurus teada on."

Õpetaja Reet Karbik lisas, et toetatud on näiteks peret, kelle kodu põlengu ohvriks langes. Samuti on abistatud tervisemuredega abivajajaid.

"Heategevus on meie koolis suure au sees," ütles Pilvi Pindma. "Enne laata sai klassides ka lastele räägitud, miks see oluline on."

Ilmselt oli sõnum ka kohale jõudnud, sest veidi pärast algust käis laadal usin kauplemine. Ostjate hulgas oli nii õpilasi, õpetajaid kui linnarahvast. Näiteks õpetaja Külli Hütt oli ostnud hulga õpilaste valmistatud puidust käsitööesemeid. "Ikka peab ostma, kui lapsed on ise teinud ja eesmärk üllas," tõdes ta.

Käsitöö kõrval pakuti ka hulgaliselt toidukraami: nii soolast kui ka magusat. Samuti oli väljas suur valik mänguasju.

Üheksandike kohvik oli aga nii menukas, et järjekord ei tahtnud leti ees kuidagi kahaneda ja laval olevad lauad-toolid olid pidevalt kehakinnitajaid täis.

Ringi liikus ka jõuluvana, kes oli ühtlasi päevajuhi rollis, küsitledes müüjaid ja ostjaid.