Elektrilevi: põhiosa tormirikkeid saab kõrvaldatud täna

„Seekordne torm puudutas hiljutise Kagu-Eesti tormiga võrreldes Eestit ühtlasemalt, mis on kiirendanud rikete lahendamist – vähenenud on rikkemeeskondade liikumiseks kuluv aeg. Töö on käinud päeval ja öösel ja oleme suutnud suurel hulgal majapidamistest elektri taastada,“ selgitas Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar.