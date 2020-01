Galerii ⟩ Valga kultuurikeskus tänas oma 100 000. külastajat

Kultuurikeskust külastas 2019. aastal veidi üle 100 000 inimese.

Lilian Lõiv rääkis, et elab Tallinna külje all Kiilis ja töötab seal lasteaiaõpetajana. Ta on sündinud Valgas, lapsepõlves elas Laatres ning 8. klassis kolis Tallinnasse. «Jõulude ja aastavahetuse ajal olin siin. Mul on nelja-aastane laps. Tulin lastega kinno. Mõtlesin, et kas 31. kuupäeval üldse kino lahti on, lühendatud tööpäev ju. Tulime siia ja oli lahti.»

Nad vaatasid 3D filmi «Lumekuninganna 2: Elsa ja Anna uued seiklused». «Üllatav oli, et siin on 3D kino.»

«Ometigi see on olnud siin juba viis aastat. See tähendab, et kas turundus on olnud natukene lahja või pole jõudnud sinuni,» vastas kultuurikeskuse direktor Ülle Juht.

Juht lausus, et keskuse uksele on paigaldatud lugeja, mis võimaldas kliendi kindlaks teha. «Enam-vähem teadsime, et nädalavahetuse kinoseansi teine ostja on sajatuhandes. Ei tahtnud inimese käest küsida ja üllatusmomenti ära rikkuda. Kontrollisime üle video, kõik on kaameras. Esimene ostja tundis tagumise ostja last, kellega ta kinno tuli. Sealt saime info kätte. Saime temaga kokkuleppe, et ta täna saab tulla. Siis ta sõidab ära Tallinnasse.»

Lõiv sai kingiks tänukirja ja kümme kinkepiletit keskuse kinno.

Lõppev aasta kujunes Valga kultuuri- ja huvialakeskuse jaoks senistest edukaimaks. Ülle Juhi sõnul on edu võtmeks mitmekesine kultuuriprogramm ja lai valik huvitegevusi, mida maja pakub. «Kultuur täna pole ainult sündmuste korraldamine, meelelahutuse pakkumine ja vaba aja sisustamine. Kultuuri luues ja pakkudes suurendame inimeste teadlikkust ning arendame nende maitset ja eelistusi. Olulist kaalu lisab paikkonna multikultuursus. Oleme õnnelikud, et meie külastajaskond on kultuurisõbralik ja usaldavad meie valikuid. Meie ülesanne on pakkuda kvaliteetset, mitmekülgseid kultuurielamust ning profesionaalset huviharidust. Maja elab ja loob. See on oluline,» rääkis Juht.