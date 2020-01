Kohus mõistis Valgas vangi kolm aastavahetusel lähedaste kallal vägivallatsenud meest

Vladimirit on kohus varem korduvalt vägivalla eest karistanud. Vaatamata sellele, et tal on kaks kehtivat karistust ja ta oli eelmiste kuritegude eest veel katseajal, haaras ta 1. jaanuari hommikul Valgas Petseri tänaval oma 79-aastasel emal kätest ja väänas neid. Vahetult enne jõule lõi ta oma 80-aastast isa korduvalt rusikaga näkku.

Nii olid ka need kolm aastavahetuse sündmust erinevad. „Vanematele kallale läinud meest on kohus korduvalt karistanud, seega taotles prokuratuur talle täies mahus reaalset vangistust. Kuna teised kaks on varem kriminaalkorras karistamata, said nad sel korral osaliselt reaalse vangistuse. Üks mees veedab vanglas 20 päeva, teine jääb sinna koguni kaheks kuuks. Kuna mõlemad mehed olid ühel meelel, et nende kuritegudeni viis alkoholiprobleem, siis taotlesime kohtult mõlemale katseajaks alkoholitarvitamise keeldu, nende suunamist alkoholiravi programmi ja ka sotsiaalprogrammi. Loodame, et alkoholi probleemist õnnestub neil vabaneda ja sellega ka oma käitumist pereliikmete suhtes muuta. Kui see aga ei muutu ja kumbki mees pärast vanglast vabanemist jälle lähedast lööb või muul moel nende suhtes vägivaldne on, ootab teda juba oluliselt pikem vanglakaristus,“ lisas Gerassimov.