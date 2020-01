Vallavanemaga seotud valimisliit arutab Otepää tulevikku

Valimisliidu üks eestvedajatest Rein Org ütles Lõuna-Eesti Postimehele, et tegemist on valimisliidu korralise kokkusaamisega ning arutatakse Otepää valla olevikku ja tulevikku. «Kuivõrd viimaste päevade sündmused on olnud reljeefsed, võib arvata, et räägitakse ka vallajuhtide viimastest seiklustest,» ütles Org. «Kaido Tamberg on lubanud kokkusaamisel osaleda.»