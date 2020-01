Tuul püsib tugevana mitu päeva

Päeval jõuab vihmasadu Loode-Eestisse ja laieneb õhtuks kõikjale ning sekka võib ka lörtsi tulla. Õhutemperatuur on +4..+7°C, pärastlõunal see põhja poolt alates langeb.

Kolmapäeval koondub madalrõhkkond Komimaa kohale, aga katab kogu Venemaa Euroopa-osa ning selle lääneserva mööda kandub põhjakaarest külmemat õhku ka Läänemere ümbrusse. Kohatised sajuhood tulevad lume ja lörtsina, saartel ka vihmana. Puhub tugev loodetuul. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel -1..+2, õhtul langeb kõikjal alla 0°C.

Kogu Eestile on antud 1. taseme tormihoiatus, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Arvestada tasuks sellega eelkõige nendel, kelle sinu tegevus on ilmast mõjutatud. Jälgida tuleks ka edasist ilmaprognoosi.