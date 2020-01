Kadunud meestest pole siiani märkigi

Valgas detsembris kadunud Aivar ja Võrumaal juunis kadunud Rain on mõlemad siiani leidmata ja vihjeid nende elus olemise kohta paraku pole.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virga sõnul on politsei hinnang, et senikaua kui ei ole leitud surnukeha, ei tohi kaotada lootust. Olgugi et nädalate ja kuude möödudes pole paraku kummagi mehe kohta laekunud vihjeid, mis kinnitaks mõnelgi määral nende elus olemist.