Lõuna-Eesti koorid kogunevad Otepääle

Kultuurimaja laval astuvad üles koorid üle Eesti. «Praeguse seisuga on oma kindlast tulekust teatanud 12 koori. Aga samas pole see teab mis näitaja: eks ikka tullakse ka registreerimata, nagu elu on näidanud,» tõdes peakorraldaja Merle Soonberg kolmapäeva õhtul.

Osalevad koorid on tema sõnul pärit pigem Lõuna-Eestist. «Kaugemal arvatakse vist millegipärast, et see on lõunaeestlaste pidu,» nentis ta. «Samas on tore, et tulemas on sellised auväärsed kollektiivid nagu Maarja-Magdaleena segakoor Tartumaalt või segakoor Rõõm Valgast.»