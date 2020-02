Tellijale

Näituse kuraator Armen Arutjunjan ütles muuseumi headele koostööpartneritele vahakujude valmistamisest kõneldes, et tegu on keeruka protsessiga, mille juures võib ametis olla kuni 15 eri alade meistrit.

"Abiks on neil võimalikud fotod ja filmikatked isikust, kelle kuju tehakse. Aastasadu tagasi elanud inimestega on muidugi keerulisem, siis tuleb appi võtta kõik ajalooallikad, kus temast juttu on ja nende põhjal kuju valmistada."