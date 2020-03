VIDEOLUGU ⟩ Mikitamäele ehitatakse uus hooldekodu

Tellijale

«Praegune seis on selline, et projekteerimishange on välja kuulutatud, meil on olemas eskiisid, mille alusel seda tehakse ja ka riik on andnud projektile rohelise tule,» lausus Setomaa vallavanem Raul Kudre. Uue hooldekodu ehituse umbes 700 000 euro suurusest maksumusest katab riik 400 000 eurot, ülejäänud raha tuleb leida vallal.