Tellijale

«Hakkasin süüa tegema ja tema ütles, et läheb käib koeraga jalutamas ära. Söök sai valmis, huikasin, vaatasin, ei kedagi,» rääkis päev hiljem lesk, kelle nime jätame avaldamata. «Läksin otsima ja näen, et jäljed (maas oli siis lumekirme) lähevad tiigi veert mööda. Läksin edasi ja vaatan: jää on katki ja must jope vee peal.» Paraku oli vees tema abikaasa. «Hakkasin teda välja kiskuma, et panen kummuli ja vast tuleb ellu, aga kus ma jõudsin.»